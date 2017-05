Paling roken op Meikermis stoort op A-Kerkof

De eigenaar van die winkel, en ook enkele collega marktkooplieden, vreesden dat de lucht van de gerookte paling hun handel zou bederven, zo meldt zondagmorgen de lokale omroep OOGTV.

In Groningen was het ooit een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse mei-kermis: de verkoop van ter plaatse gerookte paling. Volgens het bericht op OOGTV wil vismakelaar Raymond Weessies die traditie nieuw leven in blazen. Daarom ging hij paling, poon en makreel roken op zijn stek aan het A-Kerkhof. Hij had de plek toebedeeld gekregen door de marktmeester.

Maar zijn activiteiten werden niet gewaardeerd door de winkeliers: aan het A Kerkhof zijn de chiqueste kledingzaken van Groningen gevestigd. Maar andere kooplieden werden er ook niet blij van.



Weessies is nu maar gestopt met het roken. Wel hoopt hij de volgende keer een gunstiger plek op de kermis te krijgen, want volgens hem is een kermis niets zonder vers gerookte paling. ‘’Het is nostalgie want vroeger stond er op elke hoek van de kermis een kraam met gerookte vis. En zeg nou zelf, dat is toch het mooiste wat er is?’, aldus Raymond Weessies op de website van OOGTV.