Oproep: Waar in Groningen zijn de oliebollen wel lekker?

De redactie van de GIC zoekt de lekkerste oliebollen van Groningen! De jaarlijkse en niet geheel onomstreden oliebollentest van het AD bezocht dit jaar namelijk maar twee kramen in Groningen. Hun oordeel was niet mals, maar het kan toch niet zo zijn dat er in de stad geen enkele goede oliebol te vinden is? We roepen de hulp in van onze lezers!

Met een eindcijfer van een 1,5 eindigden Wiltjer op de Grote Markt en de Gebakkraam bij de Makro op respectievelijk de 157e en 159e plaats in de oliebollentest. De bollen vallen volgens de testers in de categorie ‘oneetbaar’. Maar is dat wel zo? Wat zijn eigenlijk de ervaringen van onze lezers met deze oliebollen? We zijn benieuwd!



De GIC-redactie vindt het verder wel erg jammer dat het AD-tester niet even verder heeft gekeken dan z’n neus lang is. Want het stikt in Stad van de oliebollenkramen en er moet toch ergens wel een smakelijke bol worden gebakken?



Dus: kom maar op met alle goede ervaringen! We horen graag van onze lezers waar de oliebollen wel lekker zijn! Zet uw reactie hieronder in de FB-reacties!