Opnieuw tientallen Groningse kastanjes tegen de vlakte

De kastanjeziekte verzwakt de bomen en maakt ze vatbaar voor aantasting door zwammen. Die zwammen vergroten op hun beurt de kans op een spontane breuk van de stam of takken.



Om te voorkomen dat hierdoor onveilige situaties ontstaan, worden sinds de uitbraak van de ziekte in 2011 alle kastanjes in Groningen drie keer per jaar gecontroleerd. Een groot aantal bomen is naar aanleiding van die controles inmiddels gekapt en bij de laatste controle bleken nog eens 51 kastanjes ernstig aangetast.



Het gaat onder meer om drie bomen in het Noorderplantsoen, zes aan de singels en twee op het Martinikerkhof, maar ook op de begraafplaats Selwerderhof, in het Sterrebos, aan het Heerdenpad en aan de Henri Dunantlaan zullen kastanjes worden gekapt.