Opnieuw brandje in Harener wijk

Aan de Jasmijnhof in Haren is dinsdagavond een coniferenhaag uitgebrand. De politie plaatst de brand in een reeks van brandstichtingen in de afgelopen maanden. Een Harense woonwijk wordt sinds 2015 geteisterd door meer dan tien branden. In de wijk gingen struiken en auto’s in vlammen op.

De brandweer had de brand snel onder controle. Ook buurtbewoners hielpen bij het blussen.



De politie heeft bij de laatste drie branden telkens een 26-jarige vrouw opgepakt, die wordt verdacht van betrokkenheid. Zij is ook even zo vaak weer vrijgelaten in verband met gebrek aan bewijs.



De politie heeft eerder al laten weten dat ze zich in het onderzoek naar de reeks brandstichtingen niet richten op alleen die verdachte. Er is ook al een bewonersbijeenkomst georganiseerd, waarbij veel wijkbewoners aangaven zich onveilig te voelen in de wijk.