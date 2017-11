Opnieuw 40 miljoen voor waardevermeerderingsregeling bij bevingsschade

In 2018 komt opnieuw 40 miljoen euro beschikbaar voor de waardevermeerderingsregeling bij schade. Woningeigenaren met een door het Centrum Veilig Wonen erkende aardbevingsschade van minstens duizend euro kunnen via deze regeling een maximaal bedrag 4.000 euro krijgen voor energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen.

De regeling is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingsschade. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit. Woningeigenaren kunnen een aanvraag indienen via de website van het SNN. Voor de regeling is in totaal 89,1 miljoen euro beschikbaar, inclusief uitvoeringskosten.

Sinds de openstelling van de regeling in april 2017 zijn 1.102 subsidies toegekend voor een totaalbedrag van 4,2 miljoen euro. Dat is minder dan van te voren verwacht. Dit komt onder meer doordat momenteel geen nieuwe schades worden beoordeeld en erkend, vanwege de ontwikkeling van een nieuw schadeprotocol.

De meeste woningeigenaren gebruiken de subsidie voor zonnepanelen, zonnecollectoren, HR++(+) glas of combiketels met HR.