Openbare repetitie ‘Carrousel’ van het NNT in de Stadsschouwburg

Een bijna eindeloze, uitputtende en slopende dansmarathon: daarover gaat 'Carrousel', een nieuwe voorstelling van het NNT. Komende woensdag 8 februari ’s avonds om kwart over acht kan het publiek al een kijkje nemen bij de spraakmakende voorstelling, want dan is er een openbare repetitie in de Stadsschouwburg.

Het NNT gooit de deuren van het repetitielokaal wagenwijd open tijdens de openbare repetitie. In de Stadsschouwburg Groningen krijgt het publiek eenmalig de mogelijkheid om met de neus bovenop een repetitie te zitten en te ervaren hoe ideeën over tekst, bewerking, spel, dans, decor en muziek in het hele repetitieproces op weg naar de uiteindelijke voorstelling vorm krijgen.

Artistiek directeur en regisseur Guy Weizman trapt bij het Noord Nederlands Toneel (NNT) af met een ongekend grote productie: 7 acteurs van het Noord Nederlands Toneel, 4 dansers van Club Guy & Roni en 6 musici van Asko|Schönbergs K[h]AOS brengen de meeslepende voorstelling 'Carrousel'. Met de komst van Guy Weizman werkt het NNT aan een nieuwe theatertaal: theater van nu in de taal van nu.

'Carrousel': Entertain yourself to death! Het door Sydney Pollack verfilmde boek 'They Shoot Horses Don't They?' is een belangrijke inspiratiebron voor 'Carrousel', een energieke voorstelling die bezoekers meesleept in een eindeloze en uitputtende dansmarathon. Regisseur Guy Weizman vraagt zich af hoe het toch komt dat veel mensen, waaronder hijzelf, zo graag naar het lijden van een ander kijken tijdens sportwedstrijden, reality-shows, het journaal, films, social media of theatervoorstellingen. Brengt het je eigen geluk net iets meer onder handbereik?

"We tonen in Carrousel hoe het lijden van enkelen entertainment voor de massa wordt. Hoe tv en social media ons de mogelijkheid bieden om het leed van de wereld van heel dichtbij te zien, maar ons tegelijkertijd op veilige afstand houden. Carrousel gaat daarmee ook over mensen die niet gezien maar wel bekeken worden. Kijkt u toe als iemand kopje onder gaat?” (Guy Weizman)