Onthulling kunstwerk tijdelijke rioolleiding

Waterbedrijf Groningen, Enexis en gemeente Groningen verleggen op dit moment kabels en leidingen in de omgeving van de zuidelijke ringweg als voorbereiding op de ombouw.



Inmiddels ligt er bovengronds een tijdelijke rioolleiding in verschillende straten langs de zuidelijke ringweg. De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid heeft samen met de gemeente Groningen het initiatief genomen om de tijdelijke rioolleiding van kunst te voorzien met als doel dat de leiding een aantrekkelijker aanblik krijgt. Het Centrum Beeldende Kunst heeft een aantal kunstenaars gevraagd een schetsontwerp te maken.



In het kader van talentontwikkeling moesten ze korter dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd. Eva is door de kunstcommissie geselecteerd om haar kunstwerk uit te voeren. Zij heeft de buizen inmiddels van kunst voorzien.



De afbeeldingen die ze aanbracht hebben te maken met het proces van waterzuivering. Het kunstwerk verbeeldt het wonderlijke van het alledaagse en maakt zichtbaar wat niet zichtbaar is. De tijdelijke rioolleiding blijft tot het eind van 2017 liggen.



(Foto: Henk Tammens)