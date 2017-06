Onderzoekers RUG: ‘record oudste mens sneuvelt binnen vijftig jaar’

De oudste mens die tot nu toe heeft geleefd, is de Française Jeanne Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd.



Volgens onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zal haar record deze eeuw worden gebroken: ze verwachten dat over ongeveer vijftig jaar de eerste Japanse vrouw een leeftijd van 125 jaar zal bereiken.



De oudste Nederlander die ooit geleefd heeft is Hendrikje van Andel; zij bereikte in 2005 de leeftijd van 115 jaar. Volgens de onderzoekers is de kans groter dan 50 procent dat een vrouw die vóór 1945 geboren is het record van Hendrikje van Andel zal breken. De kans dat een Nederlandse vrouw deze eeuw het wereldrecord zal breken is heel erg klein.