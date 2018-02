Ondergelopen grasveldjes omgetoverd tot ijsbaan

De grasvelden op het Bernouilliplein in de Korrewegwijk en in het Ina Boudierplantsoen in de Wijert zijn omgetoverd tot ijsbaan. Op beide ijsbanen werd dinsdag volop geschaatst.

Afgelopen vrijdag heeft de gemeente een laag water op het Bernoulliplein laten aanbrengen. Inmiddels is er een drukbezochte buurtijsbaan ontstaan.



De ijsbaan was dinsdagmiddag zelfs het decor van schaatslessen voor buurtkinderen. Wethouder Joost van Keulen gaf eerder die dag het officiële startsein.



De gemeente heeft ook op het grasveld in het Ina Boudierplantsoen in de Wijert een laag water aangebracht. Ook op deze tijdelijke buurtijsbaan wordt intensief geschaatst.



Op het grasveld in het Ina Boudierplantsoen en op het Bernoulliplein is drainage aangebracht. Deze drainage wordt door een gemaal bemalen. Zodra het gaat dooien kan het water op deze grasvelden gemakkelijk en snel worden weggepompt.