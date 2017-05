OM eist gevangenisstraffen tegen Groningse hooligans

Het viertal wordt verdacht van openlijk geweld. Volgens de officier van justitie wijst onderzoek uit dat het viertal onderdeel uitmaakte van een groep Groningers enkel en alleen naar Heerenveen reisden om te gaan vechten.



In totaal werden tijdens de ongeregeldheden in Heerenveen 23 mensen aangehouden, twintig Groningers en drie Friezen. Uiteindelijk hebben elf mensen, allemaal aanhangers van FC Groningen, een dagvaarding ontvangen om voor de rechter te verschijnen.



De aanpak van voetbalvandalisme heeft volgens het OM landelijke prioriteit en dat werkt strafverhogend. Daarnaast zei de officier van justitie mee te wegen dat de groep het voetbal in een kwaad daglicht heeft gesteld. Ook zouden de gewelddadigheden veel inwoners van Heerenveen angst en een gevoel van onveiligheid hebben aangejaagd.