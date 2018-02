Olympische Spelen: Gronings tintje aan goud voor Suzanne Schulting

Ook Groningen heeft goud in de wacht gesleept op de Olympische Winterspelen. Althans, met een beetje fantasie dan. De 20-jarige Suzanne Schulting, die eerste werd op de 1.000 meter shorttrack, is namelijk een geboren Groningse.

Schulting werd geboren in Groningen en woonde de eerste twee jaar van haar leven in Hoogezand. Inmiddels woont ze in Heerenveen.



Als geboren Groningse kon Schulting vanmiddag dan ook rekenen op de felicitaties van de gemeente Groningen. “Namens de gemeente Groningen, van harte gefeliciteerd! Suzanne, we zijn stapelgek op jou!”, twitterde de gemeente, met een knipoog naar het liedje van VOF De Kunst.



Eerder won Esmee Visser ook al een gouden medaille met een Grunneger randje. Zij komt niet uit Groningen, maar heeft Kardinge als haar thuisbasis.