Oldambtster lost schoten op carpoolplaats

De politie heeft zaterdagnacht een 47-jarige man uit de gemeente Oldambt aangehouden omdat hij op een carpoolplaats bij Scheemda meerdere schoten had gelost.

Een politieman die op dat moment geen dienst had, hoorde schoten bij de carpoolplaats. Hij waarschuwde zijn collega’s en gaf daarbij het kenteken van een verdachte auto door.

Uit controle bleek dat de auto het eigendom was van een 47-jarige Oldambtster die eerder betrokken was bij een strafbaar feit waarbij een vuurwapen betrokken was.

Agenten hielden de auto even later op de Oude Rijksweg aan met getrokken wapens. De man, die naar alcohol rook, gaf zich zonder problemen over.

Onder de bijrijdersstoel werd een vuurwapen gevonden en op de carpoolplaats trof de politie een kogelhuls aan.

Omdat de aangehouden man een blaasproef niet kon volbrengen, werd er bloed bij hem afgenomen voordat hij in de cel werd gezet.