Groningen-Everton gaat niet door: Hans Nijland boos op politie

Het cancellen van het oefenduel wordt gemeld door de Engelse club en ook FC Groningen-directeur Hans Nijland rept er over op de website van zijn club. De wedstrijd zou op 22 juli worden gespeeld in het Noordlease Stadion in Groningen.



Den Oudsten had eerder al laten weten dat hij de wedstrijd wilde verbieden omdat er honderden Engelse supporters richting Groningen wilden komen. Het risico op een confrontatie met FC Groningen-supporters is volgens hem te groot, omdat er te weinig politie beschikbaar zou zijn. Ook waren er de afgelopen jaren ongeregeldheden rond wedstrijden van andere Europese teams die naar Groningen kwamen voor een wedstrijd.



Nijland

“De afgelopen dagen zijn wij doorlopend in gesprek geweest met de burgemeester en politie van Groningen over onze geplande oefenwedstrijd tegen Everton op zaterdag 22 juli", aldus Hans Nijland. "Op basis van het advies van de politie twijfelde burgemeester Peter den Oudsten over toestemming voor het oefenduel met de Premier Leagueclub van de gebroeders Koeman. Wij hebben daarop sinds afgelopen vrijdag tal van gesprekken gevoerd, waarbij wij onder meer hebben voorgesteld een fanzone voor de Everton-supporters in te richten bij – en met volledige medewerking van – sponsorrelatie TKP. Deze fanzone wilden wij in gezamenlijkheid met Everton en de directie van TKP optuigen.”



De clubs kregen dinsdagmiddag echter van de burgemeester te horen dat de wedstrijd definitief niet doorgaat. "Dat is verschrikkelijk balen, want wij verheugden ons op een weerzien met de gebroeders Koeman in Groningen", aldus een teleurgestelde Nijland.



De clubdirecteur is vooral niet te spreken over de rol van de politieleiding. "Wij hebben begrip voor de verantwoordelijkheden van de burgemeester, maar hebben flinke moeite met de weinig flexibele houding van de politie. Die heeft zich in onze ogen star opgesteld en geen enkele bereidwilligheid getoond om de oefenwedstrijd tegen Everton door te laten gaan.”



“Dat is heel zuur en voelt ongelooflijk wrang. Kennelijk is het dus niet mogelijk in de zomerperiode aantrekkelijke voetbalwedstrijden te organiseren, terwijl wij van mening zijn dat de politie er vooral is om evenementen te begeleiden en niet om ze af te blazen”, aldus Nijland