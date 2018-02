Noordlaren: ijs nog niet dik genoeg - maar marathon kómt er

Volgens de website sportinnederland, dat dit meldt, is de ijsvloer in Noordlaren vanmorgen gemeten om half negen. Aan de schaduwzijde was het met 3,5 cm dik genoeg, maar aan de zonzijde met 2,5 niet. Om een marathon op natuurijs te kunnen organiseren is er drie centimeter ijs nodig over de gehele baan.



Concurrenten

Telkens wanneer het flink vriest is de vraag welke natuurijsbaan de primeur krijgt van de marathon. Noordlaren heeft dit jaar concurrentie van Arnhem, Veenoord en Haaksbergen. In Arnhem werd op sommige plaatsen een dikte van 4,2 centimeter gemeten, maar op andere plekken slechts 1,5 centimeter.​



Vierdaagse

De KNSB gaat er vanuit dat er hoe dan ook snel een marathon wordt verreden. “De vraag is niet óf we die marathon kunnen houden, maar waar en wanneer we los kunnen”, zegt Willem Hut, competitieleider marathon van de KNSB, op de website van de KNSB. “En zoals het er nu uitziet, is de kans ook groot dat we eindelijk weer een vierdaagse kunnen houden.” Mogelijk zullen er dan vier wedstrijden worden geschaatst verdeeld over alle vier de ijsbanen.



De laatste keer dat op Nederlands natuurijs een marathon werd verreden, was op 18 januari 2017 in Noordlaren. Winnaars waren daar Simon Schouten en Lisa van der Geest.



De laatste keer dat een volledige vierdaagse wedstrijd werd afgewerkt, is zeven winters geleden. In december 2010 wonnen Christijn Groeneveld en Jolanda Langeland het klassement na wedstrijden in achtereenvolgens Noordlaren, Veenoord, Haaksbergen en Gramsbergen.



(Bron en meer info: www.knsb.nl)