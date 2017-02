Noorder Per sociëteit reikt Reuringprijs 2016 uit

De Noorder Pers Sociëteit heeft maandagavond de zogenaamde Reuringprijs 2016 uitgereikt. De prijs ging naar een stadsblog in Groningen. De winnaar is de opvolger van onderzoeksleider Rob Vos van de politie Noord-Nederland, vorig jaar de eerste winnaar van deze Noorder Pers Sociëteit Reuringprijs. De NPS Reuringprijs wordt uitgereikt aan degene die 'op een vernieuwende, creatieve en/of bijzondere manier zorgt voor opschudding op het snijvlak van communicatie en journalistiek.'

Maandagavond ging de NPS Reuringprijs 2016 naar Willem Groeneveld uit Groningen. Met zijn ‘stadsblog’ Sikkom, onderdeel van NDC Mediagroep, is hij er - volgens de jury van de prijs - in geslaagd jongeren, een moeilijk bereikbare doelgroep voor traditionele uitgevers, 'te betrekken bij de journalistiek'.

Het succesvol bouwen van een ‘community’, dat NDC eerder al deed met Suksawat in Leeuwarden, levert bovendien nieuws op. Het leidde in 2016 uiteindelijk zelfs tot maatregelen tegen studentenvereniging Vindicat. Sterker nog: een herijkingscommissie is in het leven geroepen om landelijk de cultuur binnen studentenverenigingen onder de loep te nemen, aldus de commissie.

Lees hier het juryrapport (PDF) en lees hier meer over de Reuringprijs.