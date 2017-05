Noord-Groningen krijgt eigen ‘Big Building’: bedrijfsverzamelgebouw voor ICT bedrijven en zzp-ers

In navolging van de stad Groningen krijgt Delfzijl een bedrijfsverzamelgebouw waar jonge ICT bedrijven en zzp-ers tot ontwikkeling kunnen komen. Het gaat om het oude gebouw van het vroegere Havenschap Delfzijl. Een kantoorkolos van vier verdiepingen waar de jonge ICT bedrijven zich in alle rust, en met uitzicht op de vernieuwde dijk en het zeewater in de Eems of op de oude binnenstad, kunnen ontwikkelen. Dat meldt de website Eemsdelta.nl (Lees verder)

‘We zijn heel blij dat we dit gebouw een nieuwe invulling hebben kunnen geven. De gemeente Delfzijl had eigenlijk plannen om het af te breken, maar dat vonden wij zonde. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar partijen die er in zouden willen investeren en een nieuwe toekomst bezorgen. Dat is gelukt!’, zegt Jan Mooi, Bedrijfsadviseur bij Eemsdelta\EZ, het economisch bureau van de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum (afgekort: DEAL-gemeenten). Volgens Jan Mooi betreft het een markant gebouw, gelegen op een strategische plek met een imposant uitzicht. Hij benaderde wethouder Hans Ronde van Delfzijl met de vraag of hij op zoek mocht gaan naar een koper, die het pand een nieuwe toekomst zou kunnen bezorgen. Dat vond de wethouder prima, en Mooi slaagde er in om vastgoedinvesteerder Breadstone in het pand te interesseren. Deze liet direct na aankoop het pand opknappen, en heeft inmiddels ook al gebruikers gevonden, namelijk partijen die betrokken zijn bij de verhoging van de zeedijk van Delfzijl naar de Eemshaven. Deze gebruikers blijven er tot 2024 in gevestigd. Maar de derde en vierde verdieping van het markante zwarte pand zijn nog vrij. En daar kunnen de nieuwe ICT bedrijven en zzp-ers zich vestigen.