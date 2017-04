Nobelprijswinnaar Ben Feringa vanavond in ‘College Tour’

Nobelprijswinnaar Ben Feringa is vanavond te gast in het televisieprogramma College Tour. College Tour (NTR) begint om 21.10 uur op NPO2.

In College Tour wordt Feringa onder leiding van Twan Huys geïnterviewd door studenten. Het programma is al opgenomen: dat gebeurde op 20 april in Groningen.



Feringa won vorig jaar de Nobelprijs voor Scheikunde. Sindsdien is hij één van de grootste namen uit de scheikunde en het moleculair onderzoek.



Feringa heeft door zijn Nobelprijs ook de hoogste koninklijke onderscheiding gekregen, namelijk die van Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.