Nobelprijswinnaar Ben Feringa gaat Groningse scholieren inspireren

Aanstaande vrijdag 2 juni bezoekt Nobelprijswinnaar Ben Feringa de Lindeborg van rsg de Borgen. Niet alleen om over scheikundige zaken te praten, maar hij wil ook graag in gesprek met leerlingen en ouders. Feringa zal een motivational speech houden met als belangrijke boodschap; ‘Doe in je leven vooral wat je leuk vindt’.

Ben Feringa ontving in 2016 de Nobelprijs scheikunde voor de ontwikkeling van moleculaire machines. Feringa was erin geslaagd om een ‘nano-auto’ te ontwikkelen; een molecuul dat over een metaaloppervlakte kan bewegen.





Sinds 1988 is Feringa hoogleraar organische chemie aan het Rijksuniversiteit Groningen. Hij is één van de beste wetenschappers van dit moment. Zijn onderzoeksprestaties zijn zo uitzonderlijk dat hij gezien wordt als één van de meest creatieve en productieve chemici ter wereld.

Leerlingen en medewerkers van de Lindenborg kijken erg uit naar zijn komst.