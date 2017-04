Nieuwe verdachte aangehouden voor schietincident stad

De politie heeft zondagavond een 19-jarige man uit de stad aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in de Topaasstraat in Groningen, afgelopen vrijdag. Twee mannen die eerder werden aangehouden als verdachte zijn weer op vrije voeten.

Afgelopen vrijdagavond werd een 33-jarige man neergeschoten in zijn woning. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.



Dezelfde avond nog hield de politie op twee mannen aan als verdachte. Toen bleek dat zij niets met de zaak te maken hadden, zijn ze zondag weer in vrijheid gesteld.



De politie heeft zondagavond opnieuw een verdachte in de boeien geslagen. De politie is nog druk bezig met het onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.