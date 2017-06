Nieuw diversiteitsplatform moet Groningers verbinden

Wethouder Mattias Gijsbertsen heeft zaterdag in de bibliotheek de website ‘Dat is Groningen’ gelanceerd. Dit zogeheten diversiteitsplatform moet de inwoners van de stad verbinden.

Op de website staan verhalen van vluchtelingen, ouderen, de kinderburgemeester en andere correspondenten uit alle lagen van de samenleving.



Ook het Discriminatiemeldpunt en de gemeente Groningen zijn nauw betrokken. Ze leveren nieuws en promoten de website via sociale media.



De website is gelanceerd tijdens Human Library. Daar worden geen boeken, maar mensen uitgeleend. Het gaat daarbij over Stadjers waarover vooroordelen bestaan, zoals een hiv-patiënt, een vol getatoeëerd iemand, een vluchteling en een transgender. Je kunt een ‘levend boek’ lenen voor een gesprek van twintig minuten. Uiteindelijk is het doel om de vooroordelen te laten verdwijnen.