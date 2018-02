Natuurijs in Groningen glad als een spiegel

Komt er dan toch nog natuurijs in Groningen? We durven er nauwelijks van te dromen. Maar met

een verwachte vorst van min tien graden morgennacht kun je het niet langer uitsluiten. De natuurijsbaan op deze foto ligt er in elk geval prachtig bij: het is de ijsbaan van Zuidwolde. Het ijs is er spiegelglad. Maar helaas: nog lang niet dik genoeg.

In de verte het clublokaal van de ijsvereniging, waar een man eenzaam naar de ijsbaan staat te turen.