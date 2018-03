Natuurijs Groningen: waar kun je schaatsen?

In en rond de stad Groningen zijn er sinds vandaag tal van mogelijkheden om op natuurijs te schaatsen. Op gic.nl een overzicht van natuurijsbanen rond de stad, waarvan een aantal pas sinds vanmorgen tien uur de deuren hebben geopend. (Heeft u aanvullingen? Mail het naar: info@gic.nl, dan plaatsen we uw schaatsnieuws er bij).

Groningen



In de stad Groningen is er vooralsnog alleen nog ijspret op het ijsbaantje op het Bernouilliplein, op het grasveld in De Wijert-Zuid en in Hoogkerk, vanaf 14:00

Zuidwolde

De baan in Zuidwolde (richting Bedum) is geopend sinds 10.00 uur open.

Openingtijden zijn van 10.00-17.00 uur en van 19.00-22.00 uur.

https://www.facebook.com/ijsbaanZuidwolde/

Noordlaren, Groningen



De natuurijsbaan in Noordlaren is vandaag gesloten, zodat de baan gereed kan worden gemaakt voor de marathon vrijdagochtend.

Appingedam, Groningen



De ijsbaan in Appingedam gaat open vanaf 13:00 uur. De baan was voor het laatst open in 2013. Kijk op de website of facebookpagina van IJsclub Fivelgo voor meer informatie.



En verder kunt u schaatsen in:



- Middelstum, vanaf 10:00

- Onnen, vanaf 13:00

- Uithuizen, vanaf 13:30

- Westeremden, vanaf 10:00

- Winsum, vanaf 10:00



Websites:

Meer informatie over schaatsen op natuurijs ook te vinden op:

https://knsb.nl/nieuws/natuurijs

Voor de hele provincie:

www.rtvnoord.nl