NAM 'uit principe' in hoger beroep tegen aansprakelijkheid immateriële schade

De NAM gaat in hoger beroep tegen de rechterlijke uitspraak die het mogelijk maakt het gaswinningsbedrijf aansprakelijk te stellen voor immateriële schade die is veroorzaakt door de aardbevingen in Groningen. Het bedrijf maakte zijn besluit op Bevrijdingsdag bekend via een korte persverklaring op zijn website.

“Wij zijn het principieel niet eens met deze uitkomst”, zo schrijft het dochterbedrijf van Shell en ExxonMobil. “Niet omdat we onze aansprakelijkheid in alle gevallen betwisten, maar omdat we van mening zijn dat deze uitspraak juridisch gezien verduidelijking verdient.”



Volgens de NAM zijn een aantal vragen die door het vonnis van de rechtbank worden opgeroepen nog onvoldoende beantwoord. Het gaat dan om vragen als ‘waar moet een aanspraak tot vergoeding aan voldoen?’ en ‘wat is de drempel daarvoor’, aldus het bericht op de site van de NAM.



Tegelijkertijd met het hoger beroep gaat de NAM naar eigen zeggen onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de aardbevingsslachtoffers die door de rechtbank in het gelijk werden gesteld, tegemoet te komen, zonder dat zij opnieuw naar de rechtbank hoeven. “Dat is een complex zoekproces, zonder veel vergelijkbare voorbeelden. Zorgvuldigheid, met oog voor de mensen die het betreft, is voor ons tijdens dit zoekproces essentieel”, aldus de NAM.