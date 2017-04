Mooi weer: zwembad De Papiermolen weekje later open en dicht

Zwembad De Papiermolen gaat dit jaar open op 13 mei en dat is een weekje later dan voorgaande jaren. Het seizoen eindigt daarentegen ook een weekje later, op 10 september. De gemeente wil op deze manier de kans verkleinen dat de seizoensluiting samenvalt met de warmste dagen van het jaar, zoals in 2016 gebeurde.

Ook hanteert De Papiermolen deze zomer flexibele openingstijden. Op warme dagen blijft het zwembad een uurtje langer open, tot 20.00 uur.



Het is deze zomer voorlopig de laatste keer dat waterliefhebbers een frisse duik kunnen nemen in een van de baden van het zwembad. In de zomer van 2018 blijft De Papiermolen dicht, vanwege een opknapbeurt. De verbouwing begint in september van dit jaar en moet in april 2019 klaar zijn.