Miljoenen voor kankeronderzoek UMCG

KWF Kankerbestrijding steekt 4,8 miljoen euro in negen onderzoeksprojecten van het UMCG. Het gaat om negen projecten van het Cancer Research Center Groningen.

Het gaat volgens het Groningse ziekenhuis vooral om onderzoek naar nieuwe toepassingen van immunotherapie.



Bijna twee miljoen euro, een groot deel van het geld, gaat naar onderzoekster Liesbeth de Vries, die gaat kijken of er tumorkenmerken zijn die voorspellen of een patiënt baat heeft bij immunotherapie.



Ook gaat er een half miljoen naar viroloog Toos Daemen, die onderzoekt of tumorcellen zo kunnen worden geprogrammeerd, dat de immunotherapie beter z’n werk kan doen.



Bij immunotherapie worden tumoren bestreden met het eigen afweersysteem.