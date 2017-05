Innovatieve metaalrecycling fabriek naar noord-Groningen – zeventig banen

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company wil in Delfzijl een uiterst moderne fabriek bouwen om vervuild staalschroot te recyclen tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Hierbij verdwijnt de vervuiling en wordt fors CO 2 bespaard ten opzichte van staal uit ijzererts.

Met het tekenen van de grondovereenkomst tussen Groningen Seaports en Purified Metal Company deze week is de eerste stap gezet op weg naar innovatieve metaalrecycling in Delfzijl. Het betreft een perceel ter grootte van 3,8 hectare in de directe omgeving van het onlangs geopende zonnepanelenpark.

Purified Metal Company heeft als eerste ter wereld een gepatenteerd proces ontwikkeld om bijvoorbeeld asbesthoudend metaalschroot te recyclen. Doordat de staalsmelt een temperatuur van 1.500°C bereikt, worden de gevaarlijke asbestvezels afgebroken tot zand, glas en magnesiumoxide. De geheel gesloten fabriek is speciaal ontworpen om de veiligheid van mens en milieu te garanderen tijdens verwerking en transport. Zo wordt er enkel gebruik gemaakt van beproefde technieken die in andere sectoren al ruimschoots hun betrouwbaarheid hebben bewezen.

Groningen Seaports en de wethouder Rijzebol van Delfzijl zijn blij met de komst van de wereldprimeur naar Delfzijl. “In de vergunningverlening wordt de garantie vastgelegd dat dit een absoluut veilig procedé is voor zowel de mensen die er werken als de omgeving. Het sluiten van materiaalstromen is de essentie van de circulaire economie. Dat sluit goed aan bij onze visie op duurzaamheid. Daarom zijn we er trots op dat Purified Metal Company voor Delfzijl heeft gekozen”, aldus de wethouder. Hij vervolgt: “Hergebruik van staal scheelt bovendien enorm in de totale CO 2 -uitstoot. Purified Metal Company past dus heel goed in de Groene Havenvisie 2030. En de werkgelegenheid voor 70 mensen is zeer welkom.”

Purified Metal Company is momenteel bezig met de aanvraag van alle benodigde vergunningen voor de bouw en het in bedrijf nemen van de faciliteit. Het Nederlandse bedrijf hoopt nog dit jaar te kunnen beginnen met de bouw.

