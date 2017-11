Meisjes moeten poetsen na bekladden politieauto

Drie meisjes van 13 en 14 jaar die vorige week in Selwerd een politieauto bekladden, hebben deze zelf moeten schoonmaken. De meisjes kalkten met een stift meerdere keren ‘ACAB’ op de auto. Die afkorting staat voor ‘All Cops Are Bastards’.

De auto werd beklad toen een wijkagent in Selwerd onderzoek deed bij een woning waarvandaan meerdere valse meldingen waren gedaan. Terwijl de agent met de moeder van het 14-jarige meisje dat verantwoordelijk was voor de meldingen in gesprek was, bekladde de dochter samen met twee 13-jarige vriendinnetjes de politieauto.

In overleg met de ouders van het drietal is besloten dat de meiden de bus zelf ook weer moesten schoonmaken. Dat is inmiddels gebeurd bij het politiebureau aan de Parkallee, zo meldt de politie op Facebook.