Meer dan een half miljoen overnachtingen in de stad

Het aantal overnachtingen in de stad Groningen is vorig jaar gestegen met 16 procent tot 554.000. En dat is bijzonder: niet eerder brachten in een jaar tijd meer dan een half miljoen mensen de nacht in Groningen door.

Volgens Marketing Groningen stijgt het aantal overnachtingen in de stad al sinds 2003. In de provincie is het aantal overnachtingen licht gedaald; er kwamen wel meer mensen maar hun verblijf duurde minder lang. In totaal brachten vorig jaar 667.000 mensen de nacht in de provincie door, en dat zijn er 14.000 meer dan in 2015.



In de stad hadden vooral de hotels en campings het drukker, met respectievelijk 16,2 en 9,4 procent. Maar ook bij de jachthavens en de Bed & Breakfasts was een lichte stijging te zien van zo’n 2 procent.



Marketing Groningen vermoedt dat de stijging mede het gevolg is van een aantal grote evenementen vorig jaar, zoals de expositie David Bowie is in het Groninger Museum en DelfSail. Ook de opening van het nieuwe hotel The Student Hotel in 2016 heeft voor groei gezorgd. Hans Poll, directeur van Marketing Groningen, verwacht dat de stijging structureel is.