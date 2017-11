Meer dan drieduizend deelnemers aan geslaagde jubileum-Plantsoenloop

Een prachtige herfstdag, waar mee dan drieduizend mensen al rennend met volle teugen van genoten. Dat was de zestigste Plantsoenloop die zaterdag in het Noorderplantsoen werd gehouden. Deze jubileumeditie trok opnieuw een groot aantal deelnemers die genoten van wat wel lijkt op een echte ‘cross’ door de bossen. Alleen was het in hartje Stad. Genieten van de herfstsfeer staat dan ook voorop bij de deelnemers aan deze loop. Er waren afstanden voor jong én oud(er).

Evenals voorgaande jaren deden ook weer veel scholen en kinderen mee. Om 11.00 uur gingen de allerjongsten van start voor de 1 km. Het startschot werd gegeven door oud-winnares (2004) Hanneke Schipper. Deze 4- en 5-jarigen werden in veel gevallen vergezeld door een ouder en soms was er een flinke onderlinge strijd om als eerste bij de finish te zijn.

Daarna was het de beurt aan oud-winnaar Frank Blikslager (2013, 2015) om het startschot te lossen voor de wedstrijdloop over 4 en 8 km. Bij de 8km was Niek Blikslager in 25:17 de snelste man, hij was Thomas Nijman (2e) en Arjan Marchand (3e) te snel af. De 4 km werd een prooi voor Jaap Gerben Vellinga in een tijd van 12:19. Hier gingen Thijmen Kupers als nr. 2 en Thomas van Laar als derde ook mee het podium op. Snelste dame op de 8 km was Ellen Jansen, voor Saffira Kiewiet (2e) en Sophie Nijman (3e). Op de 4 km mocht Rowan Veenhuizen met de armen in de lucht over de finish, tweede werd Marrijtje Molenhuis en derde Silke Jonkman.

Vervolgens was het de beurt aan de 6 tot 14 jarigen, die in twee leeftijdsgroepen streden in de scholierlopen over 2 km en 4 km. Hierbij ook kinderen die naar aanleiding van hun deelname aan de 4 Mijl drie weken getraind hebben o.l.v. Team 4 Mijl coach Eddy Kiemel en RTC trainer Guido van Weeren. Maar ook als je iets minder hard loopt, is de Plantsoenloop een gaaf evenement. In totaal deden ruim 1600 kinderen mee aan de diverse jeugdonderdelen. “Super dag gehad! Het was mooi loopweer en mijn vrouw en dochter stonden langs de kant om me aan te moedigen. Volgend jaar zeker weer”, aldus Dennis uit Groningen (39).