Massale steun Groningen aan oliebollen-verkopers; test AD-test ‘weggehoond’

Om steun te geven aan de eigenaren van een kraam op de Grote Markt, die er in de test van het AD zeer bekaaid vanaf kwam, stond er op Oudjaarsdag een enorme rij voor hun kraam op de Grote Markt. De familie Wiltjer-Fogerty moest alle zeilen bij zetten om aan de vraag naar de oliebollen te voldoen.



In elk geval lieten veel mensen via de Facebookpagina van de Groninger Internet Courant weten de oliebollentest van het AD zeer oneerlijk te vinden ‘omdat die testen altijd gewonnen worden door Rotterdammers’.



Een bericht op de GIC over de oliebollen bereikte via Facebook meer dan 50.000 mensen. Het bericht werd meer dan duizend keer geliked, kreeg ruim 150 reacties en werd meer dan 86 keer gedeeld. ‘AD Test? Laat me niet lachen?’ ‘Wat vreemd dat alle oliebollen met een goed cijfer uit Zuid-Holland komen’. En: ‘De krant moet er mee ophouden kleine ondernemers zwart te maken’, aldus enkele van de 150 reacties.



