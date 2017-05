Martinitoren en #Groningermuseum populair op Instagram

Dat blijkt uit onderzoek van online reisaanbieder TravelBird. Travelbird wilde achterhalen hoe bestemmingen wereldwijd scoren op sociale media.



Travelbird heeft niet alleen een lijst van meest geïnstagramde toeristische attracties wereldwijd samengesteld, maar ook een lijst van de meest gehastagde Nederlandse trekpleisters op Instagram.



In die lijst staat het Groninger Museum op de 12e plek met ruim 8700 tags. De Martinitoren is in totaal 8656 keer gehastagd op Instagram. De meest populaire Nederlandse attractie op Instagram is De Efteling. Dit attractiepark is maar liefst ruim 228.000 keer getagd.



Wereldwijd staan de Martinitoren en het Groninger Museum op plek 242 en plek 243 van meest populaire attracties op Instagram. Daarmee scoren ze beter dan het Space Center in Houston, VS.