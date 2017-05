Lonely Planet tipt Groninger stadsstrand

Het stadsstrand langs het Oosterhamrikkanaal is vorige week heropend: het is nu twee keer zo groot en rietmatten en sta- en picknicktafels zorgen voor een extra ‘beachy gevoel’.



Dat het strandje nu twee keer zo groot is en inmiddels ook een blijvertje is, noemt de Lonely Planet ‘goed nieuws voor de Groningers’. “Want hier kun je zwemmen in het schoonste natuurlijke zwemwater en kun je bij de caravanbar genieten van smoothies, ijsjes of wat hapjes.”



Behalve het strandje in Groningen worden ook stadsstranden in Haarlem en Amsterdam getipt.



Het stadsstrand wordt onderhouden en geëxploiteerd door Renkse Bos en haar man John, de eigenaren van DOT. De twee zijn van plan allerlei evenementen op het rond het stadsstrand te organiseren, zoals vintage- en zomermarkten en beachvolleybalwedstrijden.