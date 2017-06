Leegstand pand in Winschoten uitgebrand

In Winschoten is zaterdagochtend een leegstaand bedrijfspand aan de P. van Dijkstraat uitgebrand. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij.

De brandweer kreeg rond zes uur een melding van een brand in het voormalige pand van Acantus. Uiteindelijk werd rond acht uur het sein brand meester gegeven.



De brandweer zette meerdere voertuigen in. Ook werd groot watertransport ingezet. Dat zorgde voor verkeershinder op de Wilhelminasingel. Uiteindelijk kon het water uit het nabijgelegen kanaal worden gehaald.



De brandweer is nog de hele ochtend bezig met nablussen.