Lachen: een kookaburra op het Groninger Hoogeland!

Een wel erg verdwaalde gast donderdagochtend in het Groningse Onderdendam! Daar spotte Anne Kloos een heuse Kookaburra. Deze grootste onder de ijsvogels leeft normaal gesproken enkel in Australië en Nieuw Zeeland, waar hij vanwege zijn opvallende roep, die lijkt op een menselijke lach, bekendstaat als de ‘Laughing Kookaburra’. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het beestje op eigen kracht vanaf de andere kant van de wereld naar het Groninger Hoogeland is gevlogen, dus wie nog een kookaburra mist uit zijn volière: hij zit ergens in een boom bij Onderdendam…

(Foto's bij bericht op GIC.nl)