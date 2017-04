Kwart meer passagiers voor Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft in het eerste kwartaal van dit jaar zo’n 25 procent meer reizigers getrokken dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het vliegveld spreekt zelf van een uitstekend eerste kwartaal.



Volgens Airport Eelde is de groei in het aantal reizigers te danken aan de nieuwe lijnverbinding met Kopenhagen, die zich ook nog eens positief ontwikkelt.



Ook vlogen er meer passagiers op de Canarische Eilanden, Londen en Gdansk dan in het eerste kwartaal van 2016.



De luchthaven hoopt dat de ontwikkelingen stand blijven houden. Dan verwachten ze het passagiersaantal van het recordjaar 2015 te evenaren.