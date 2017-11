Kristallnacht-herdenking; stille tocht met fakkels Grote Markt

Donderdag 9 november (morgen) zijn er activiteiten in Groningen ter gelegenheid van de herdenking van de Kristallnacht uit 1938. Deze begint om acht uur 's avonds op de Grote Mark met het aansteken van fakkels. Vervolgens is er een stille tocht met de fakkels over de Vismarkt, door de Folkingestraat naar de synagoge.

In de synagoge is er van negen uur tot tien uur een programma met bijdragen van oud-burgemeester Jacques Wallage en stadsdichter Lilian Zielstra en met liederen door het 4 Mei-Project.

De Kristallnacht was een door de nazi's georganiseerde actie gericht tegen de Joodse bevolking in Duitsland. De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen aangevallen

De Kristallnacht wordt dit jaar in Groningen gedurende herdacht met een groot aantal evenementen. De week werd geopend door burgemeester Peter den Oudsten van Groningen en wordt op 9 november afgesloten in aanwezigheid van Jacques Wallage.

De toegang is gratis. Donaties zijn welkom.

……………….

https://www.synagogegroningen.nl/activiteiten?type=church

https://www.groningerkerken.nl/downloads/Nieuwsbrief_oktober_2017_Kristallnacht_herdenkingstiendaagse986.pdf