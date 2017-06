Komende twee weekenden geen scheepvaart op Van Starkenborghkanaal

De komende twee weekenden is er geen scheepvaart mogelijk op het Van Starkenborghkanaal. Er komt namelijk een nieuwe brug bij Zuidhorn.

De stremming is nodig omdat er voorbereidende werkzaamheden worden getroffen.



Een kraanschip gaat oude kabels verwijderen en nieuwe kabels leggen. Deze klus kan het beste vanaf het water worden uitgevoerd.



De oude brug uit 1932 is al weggehaald. Er komt volgende maand een hogere brug voor terug. Daardoor kunnen er grotere schepen onder de brug door. Het Van Starkenborghkanaal is een belangrijk stuk van de drukke vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl.