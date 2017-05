Kom maar door met die zon: stadsstrand wordt twee keer zo groot

De oppervlakte van het strand wordt komende weken verdubbeld. Uiteindelijk is het strand dan zo’n 1000 vierkante meter groot.



Er komt ook een container op het strand te staan, van waaruit lekkere hapjes en drankjes worden verkocht. Het gaat dan niet alleen ook koffie, thee en ijsjes, maar ook om zomerse cocktails en lekkere snacks, zegt Renkse Bos van DOT, die verantwoordelijk is voor de exploitatie. “We willen hier het ultieme strandgevoel creëren”, aldus Bos.



Die ‘beachy sfeer’ wordt nog verder versterkt door de komst van picknicktafels, statafels en een afscheiding van rieten matten. Daarnaast zijn er plannen voor allerlei evenementen als vintage- en zomermarkten en beachvolleybalwedstrijden.



Zowel zwemlief- als zonliefhebbers zijn bij het stadsstrand op de juiste plek. De waterkwaliteit is er ‘top’, en het zand dat komende weken wordt aangevoerd is niet zomaar zand maar comfortabel strandzand.



Het stadsstrand aan het Oosterhamrrikkanaal was aanvankelijk geen blijvertje. Het werd tijdelijk aangelegd voor de conferentie Building the future of health. Toen het strandje bleek uit te groeien tot een populaire zon- en chillplek besloten Renkse Bos en haar man John het strand te exploiteren en onderhouden.



De opening van het extra grote strand is op vrijdag 26 mei.