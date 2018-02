KNMI: gevoelstemperatuur -15 graden

Wie vanochtend al even buiten is geweest, zal het gevoeld hebben: het is extreem koud! Volgens het KNMI ligt de gevoelstemperatuur in Groningen momenteel tussen de -15 en -18 graden. En dat betekent: code geel!

Dooi

Code geel geldt tot woensdagmiddag 12.00 uur. Daarna wordt het even iets minder koud, maar vanaf woensdagmiddag 18.00 uur is code geel weer van kracht. Want ook woensdagavond en in de nacht van woensdag op donderdag gaat het weer flink vriezen.



Tot en met zaterdag daalt de temperatuur met name ‘s nachts tot flink onder het vriespunt. Daarna zet de dooi weer in.