Klokken beieren voor nieuwe bisschop Groningen – Leeuwarden

Kokken luidden zaterdagmiddag in Groningen uitvoerig omstreeks een uur. Dat had te maken met de wijding van Ron van den Hout tot bisschop van Groningen. Dat gebeurde zaterdagmorgen in een bomvolle Sint-Jozefkathedraal. Van den Hout wacht de lastige taak om de populaire Gerard de Korte op te volgen, die vorig jaar mei vertrok naar het bisdom in Den Bosch.

Eigenlijk is er sprake van stuivertje wisselen, wat de 52-jarige Van den Hout is afkomstig uit Den Bosch. Daar was hij was vicaris-generaal, de tweede man van het bisdom Den Bosch. Hij was daar sinds vorig jaar al de rechterhand van De Kort, en heeft waarschijnlijk ongeveer dezelfde stijl als zijn voorganger als bisschop van Groningen.

Een andere zeer lastige kwestie is de ontkerkelijking, waardoor het aantal gelovigen gestaag afneemt, en het ook lastig is parochies in stand te houden. Van den Hout liet in een interview weten zijn best te zullen doen, maar dat hij niet veel meer kan doen dan zijn steentje bij te dragen, en dat zal hij doen.

De ceremonie werd geleid door Kardinaal Wim Eijk. Voor een wijding zijn drie andere bisschoppen nodig, en daarom waren naast Eijk ook bisschop De Korte en zijn hulpbisschop Rob Mutsearts aanwezig.

(Foto boven: Bisdom Groningen, foto onder: Twitter, Hermen van Dorp)