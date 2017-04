Kleinste zeehondenpup Gijsje toch nog overleden

De piepkleine zeehondenpup Gijsje die afgelopen zondag werd binnengebracht bij de zeehondencrèche in Pieterburen is vrijdagmiddag overleden. Gijsje was de kleinste huiler ooit die in Pieterburen werd opgevangen.

Gijsje werd midden op zee gevonden. Hij woog slechts vijf kilo en was zeer zwak. Het Zeehondencentrum Pieterburen begon dan ook met een speciaal aangepast voedingsschema en aanpassingen in de normale verblijven.



Vrijdagochtend vroeg leek alles nog in orde met het diertje en plaatste het centrum zelfs een filmpje van de voeding die Gijsje om 03:00 ‘s nachts had gekregen. Maar in de loop van de middag ging het toch mis en in korte tijd overleed het diertje, zo meldde de crèche vrijdag.



De pup zal nu naar de diergeneeskundige faculteit van de Universiteit Utrecht worden gebracht voor nader onderzoek.



Volgens de zeehondencrèche is het geboorteseizoen van de Gewone zeehond begonnen. De crèche roept mensen op om afstand te houden en zo de moeders en hun pups de nodige rust te geven.