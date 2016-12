'Kerststorm' blijkt nogal mee te vallen

Het zou in onze provincie gaan spoken op de avond van Tweede Kerstdag, zo was de verwachting. En hard waaien en regenen heeft het ook zeker gedaan, maar van een echte storm bleek achteraf toch geen sprake.

Volgens Weeronline zwol de noordwesten wind ’s avonds aan tot stormachtig hard bij Lauwersoog, maar was er met windkracht 8 geen sprake van een echte storm. Ook de verwachte hoogwaterstand van 3,90 meter in Delfzijl werd niet gehaald. Uiteindelijk kwam de zee niet verder dan 3,29 meter.



De schade door de 'Kerststorm' viel dan ook alleszins mee. In Haren waaide en afzuigingsbuis van een restaurant en in Hoogezand waaide een boom om, maar daar bleef het wel ongeveer bij.