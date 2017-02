KEI-week 2017 in het teken van 'Once Upon a KEI'

“Je studententijd is ten slotte een heel nieuw en geweldig hoofdstuk in je leven”, aldus Brouwers. “Tijdens de KEI-week wordt het hele verhaal van de studententijd samengevat: de nieuwe sociale contacten, het uitgaansleven, actief worden naast je studie en nog veel meer.”



"Hopelijk kijken alle KEI-lopers later terug op de KEI-week als de start van hun nieuwe leven", zo zegt de voorzitter.



Evenementen

Het thema past volgens Brouwers mooi in de trend van de laatste jaren om meer op de beleving van bezoekers in te spelen. “Het is namelijk een thema met oneindig veel mogelijkheden om de verschillende evenemententerreinen aan te kleden. Dit zal goed terug te zien zijn in de decoratie op evenementen als The Grand Opening en The Night of the Songs op de Grote Markt, het Open Air Festival en op het Eindfeest.”



Naast het hoofdthema zal dit jaar tijdens de KEI-week ook extra aandacht besteedt worden aan de thema’s internationalisering en huisvesting.



De KEI-week zal in 2017 vanaf 14 tot en met 18 augustus plaatsvinden. Aan de 2016-editie van de deden 5252 studenten mee. Daarmee is de KEI-week de grootste introductieweek van Nederland.