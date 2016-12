Kabinet geeft klap op plannen van Nationaal Coördinator Groningen

Alders liet vrijdag weten blij te zijn dat zijn plan is goedgekeurd. “Het is belangrijk dat gemeenten, provincie en Rijk achter de plannen van de NCG voor de komende jaren staan”, zegt hij. “Alleen samen kunnen we bouwen aan een veilig, leefbaar en kansrijk Groningen, waarbij de bewoners centraal staan.”



De coördinator presenteerde eerder al een concept van zijn plan, dat zich vooral richt op het inspecteren en mogelijk versterken van 22.000 panden in het bevingsgebied. “We hebben al gemeld dat we een catalogus gaan maken met versterkingsmaatregelen voor verschillende typen woningen. Dat moet ervoor zorgen dat we de enorme versterkingsoperatie kunnen gaan versnellen”, zegt Alders. Ook was al bekend dat het proces van schade melden eenvoudiger moet.



Wijzigingen in plannen

Er zijn volgens Alders echter wel een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is de nieuwbouwregeling opnieuw tegen het licht gehouden en moet de NAM de meerkosten betalen voor het bevingsbestendig bouwen bij nieuwe huizen in de kern van het bevingsgebied. Daarnaast komt ook de waardevermeerderingsregeling terug. Huishoudens met een schade van 1000 euro krijgen daardoor weer een vergoeding van 4000 euro voor duurzame maatregelen, zoals de aankoop van zonnepanelen of dubbel glas.



Risico bij bedrijven

Tot slot gaat Alders kijken naar de risico’s bij industriële bedrijven, waaronder het chemische cluster in Delfzijl, de NAM-locaties en bijvoorbeeld de fabriek van AVEBE. “Het gaat eerst om vijftig bedrijven waar bijvoorbeeld wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen”, zegt Alders. “Rond de komende zomer moet duidelijk zijn of er bij een beving van 5.0 gevaar is dat installaties kapot gaan. Als dat zo is, gaan we verder onderzoek doen naar de risico’s die dan ontstaan.”



Alders onderbrak zijn perspresentatie vrijdag, nadat het nieuws binnenrolde dat er bij Zuidlaren een aardbeving met een kracht van 2.4 was. De beving werd op zijn kantoor in Groningen overigens niet gevoeld.