Jongeren aangehouden na diefstal ‘lokscooter’

Volgens de politie maken de verdachten deel uit van een groep die verantwoordelijk is voor veel overlast en criminaliteit in de wijk Paddepoel.

De Groningse recherche doet al sinds 2016 onderzoek naar de vele scooterdiefstallen in en rond de wijk. Daarbij maakte de politie ook gebruik van een lokscooter.

Die scooter werd in de nacht van zondag 14 op maandag 15 mei gestolen vanaf het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk. De politie wist de scooter uiteindelijk te vinden in de achtertuin van een woning aan de Steenbokstraat.



Toen agenten bij de woning kwamen stonden de zes in de tuin. Zij werden aangehouden. Drie verdachten (15, 13 en 15 jaar) werden op woensdag 17 mei in vrijheid gesteld, de andere drie (16, 18 en 40 jaar) mochten op donderdag 18 mei het politiebureau verlaten.



Uit onderzoek bleek dat de 40-jarige zich schuldig maakte aan heling. Bij de woning werden nog vier scooters aangetroffen. Deze werden in beslag genomen. De politie onderzoekt of de scooters zijn gestolen. Er wordt proces-verbaal tegen de verdachten opgemaakt.

