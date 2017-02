Jonge Democraten roepen Dees uit tot beste coffeeshop van Stad

De Groningse jongerenafdeling van D66 heeft zes coffeeshops in de stad bezocht en op een aantal criteria beoordeeld. Zo werd onder meer gekeken naar de klantvriendelijkheid, de veiligheid, het aanbod en de kwaliteit van de wiet.



'De Dees' kwam hierbij als beste uit de bus. Vooral de klantvriendelijkheid, het grote aanbod en de kwaliteit van de wiet zorgden ervoor dat de coffeeshop als beste uit de bus kwam.



De tweede plek was voor coffeeshop De Clown, de winnaar van twee jaar geleden. Ook in deze shop hing volgens de Jonge Democraten een goede sfeer en was het personeel klantvriendelijk.



Legalisatie en regulering

De Jonge Democraten zijn voorstander van de legalisatie en regulering van drugs. Volgens hen toont de coffeeshoptest aan dat het huidige beleid achterhaald is.



"Doordat de drugs nu illegaal moeten worden ingekocht is er geen controle mogelijk op de kwaliteit, waardoor de volksgezondheid in het geding is. Na regulering kan hier toezicht op worden gehouden", aldus JD Groningen-voorzitter Johan Visser.