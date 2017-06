Inschrijving alternatieve 4 Mijl vandaag van start

‘Doe de 4 Mijl anders’. Dat is het motto van de 4Mijl4You, die plaatsvindt op zaterdagavond 7 oktober, aan de vooravond van de ‘echt 4 Mijl’. Tijdens deze alternatieve 4 Mijl kun je het parcours wandelend, fietsend, steppend, op skeelers, in een rolstoel of op een andere manier meedoen. “Niets is te gek”, aldus de organisatie.



De Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra is voor iedereen en gaat over exact hetzelfde parcours als de Menzis 4 Mijl van Groningen (6,437 km tussen Haren en Groningen) die op zondag 8 oktober wordt gehouden. Er zijn drie snelheidsgroepen, namelijk 4 km, 8 km en 15 km per uur. Het is geen wedstrijd, maar een gezellig en ludiek evenement met veel entertainment.



Goede doel – Kids United

Elk jaar staat bij de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra een goed doel centraal dat een bijdrage levert aan de regio Groningen. Dit doel is gelijk aan het goede doel van de Menzis 4 Mijl van Groningen en voor deze editie is Kids United, de voetbalclub voor kinderen en jongeren met een beperking, het goede doel. De stichting laat iedereen met een beperking scoren onder het motto: Iedereen doet mee en niemand buitenspel! Met het geld dat Kids United ophaalt tijdens de 4 Mijl en de 4Mijl4You wil de club een eigen mini stadion realiseren. Om dit mogelijk te maken, kunnen deelnemers bij hun inschrijving een speciaal Kids United polsbandje of stappenteller bestellen. Ook kan iedereen op 7 oktober een donatie doen bij de collectanten.



Grote belangstelling

Vorig jaar was de 4Mijl4You uitverkocht met 1.500 deelnemers. Dit jaar is er een groter aantal startbewijzen beschikbaar en worden er drie startgroepen gevormd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de grotere belangstelling voor het evenement en kunnen alle deelnemers een unieke belevenis ervaren. Inschrijven is vanaf dinsdag om 16.00 uur mogelijk via www.4mijl4you.nl en bij tijdige inschrijving ontvangen de deelnemers een startnummer met hun naam erop.