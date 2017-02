Een ijsvogel in hartje stad! Deze opmerkelijke observatie deed gistermiddag Ton Keuning in Appingedam. Gistermiddag omstreeks half vijf zag hij de ijsvogel in het fraaie historische centrum van Appingedam. De fraaie vogel vogel rond boven het Damsterdiep en ging mooi op een tak bij de walkant zitten. En daar werd hij dus door Ton Keuning gefotografeerd.