Huizenblok tegen de grond voor nieuwe entree busstation

Het busstation wordt tijdens de verbouwing verplaatst naar de zuidzijde van het treinstation. Er is meer ruimte nodig voor een entree. De huizen die worden gesloopt, staan recht tegenover de Rijnstraat. Die straat wordt een belangrijke fietsroute tussen het busstation en het zuidelijke deel van de stad.



Aanvankelijk vreesden de bewoners van het eerste woonblok aan de Parkweg voor sloop. Nu blijkt dat het om een huizenblok verderop gaat. De bewoners werden daar tijdens de besloten bijeenkomst door verrast.



Woensdag is er in The Big Building een inloopbijeenkomst over de plannen van het nieuwe stationsgebied. Ook een aantal bedrijfspanden en het voormalige postsorteercentrum gaan tegen de vlakte.