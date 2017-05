Hoogste plek van Groningen schoongemaakt

Zaterdag 13 mei gaat een groep vrijwilligers onder leiding van MilieuSteward Kars Ottens de Kardingerheuvel opruimen. Het bergje van 30 meter is een van de twaalf heuvels, die meedoen aan de landelijke actie “12 summits”. De hoogste plekken van de twaalf provincies worden in dit weekend schoongemaakt.

Zowel in Nederland als in de rest van Europa worden er onder de noemer van Let’s Clean Up Europe talloze schoonmaakacties georganiseerd. In Nederland neemt Recycle Valley, samen met NederlandSchoon, het initiatief tot het opschonen van de twaalf heuveltoppen. Het is in de bergsport goed gebruik om de afdaling met een vuilniszak in de hand te bedwingen en de berg daarbij zo schoon mogelijk achter te laten.

Oproep

Wil je helpen Kardingerheuvel zwerfafvalvrij te maken? Dat kan! Kom dan zaterdag 13 mei a.s. naar Kardingerheuvel. De actie start bij Sportcentrum Kardinge, Kardingerplein 1 in Groningen. Het duurt van 10.00-12.00 uur. Alle hulp is welkom, zo meldt de gemeente Groningen.

MilieuSteward

De MilieuSteward is in 2008 door de gemeente bedacht. De bedoeling is dat de Stewards zorgen dat kinderen bewuster worden van het gevaar van zwerfafval. “De MilieuStewards gaan met lessen langs basisscholen. Voor iedere klas hebben ze een programma. We proberen heel beeldend te vertellen wat er gebeurt wanneer mensen een blikje, flesje of ander afval in de natuur gooien. Met opgezette dieren laten we de gevolgen zien. We proberen daarmee de kinderen op een ander spoor te brengen,” aldus Kars Ottens. Ook op de Kardingerheuvel wordt voorlichting gegeven en worden kinderen en hun ouders aangespoord om hun leefomgeving zwerfafvalvrij te maken.

12 summits

Het opruimen van de 12 hoogste plekken van elke provincie is bedacht door Recycle Valley. Een zwerfafvalproject opgezet door de Amsterdamse vuilnisman Arnout Schaap. Recycle Valley is al drie jaar supporter van schoon. Het 12 Summits-project is een van de bewustwordingsprogramma’s van Recycle Valley.

(Foto: Twitter - Stefan Koopman)